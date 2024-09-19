Учёный рассказал, как могло происходить зарождение жизни на Земле

Более того, передовые исследования происхождения жизни указывают на необходимость высоких концентраций исходных материалов. А этого невозможно достичь в больших океанах. Также многие процессы для зарождения жизни требуют ультрафиолетового излучения, которое даёт энергию.

Наконец, для возникновения жизни, по-видимому, потребовалось, чтобы различные химические процессы происходили в разных местах и ​​в разное время. Этого можно было бы достичь в небольших озёрах и прудах на поверхности Земли, но не в глубоководных водоёмах.

Третье заблуждение касается мнений о существовании внеземной жизни. Согласно астрономическим открытиям, сделанным за последние три десятилетия, наша галактика Млечный Путь может кишеть планетами размером с Землю в так называемой «обитаемой зоне» их звёзд-хозяев. То, что только в Млечном Пути может быть около миллиарда таких планет, заставил многих предположить, что должны быть внесолнечные планеты, на которых может существовать жизнь. Но этот вывод преждевременный.

Мы пока не обнаружили никакой жизни за пределами Земли. Кроме того, мы даже не имеем представления о вероятности возникновения жизни на какой-либо планете, даже если условия будут благоприятными. Последние научные данные показывают, что для образования жизни необходимо связать воедино различные геохимические сценарии в правильной последовательности. Собственно, из-за нехватки знаний и нельзя сказать, неизбежным или случайным всё-таки было зарождение жизни на Земле.