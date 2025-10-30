Наука и технологии
Опубликовано 30 октября 2025, 16:30
1 мин.

Учёный рассказал, как солнечные бури могут угрожать нашему будущему

И к чему нужно быть готовым
Начиная с XIX века солнечные бури неоднократно меняли жизнь на Земле, говорит Дагомар Дегроот, доцент кафедры истории окружающей среды Джорджтаунского университета. Сегодня тоже есть основания полагать, что они угрожают существованию цивилизации в её нынешнем виде.
Астрономы обнаружили, что каждые 100 лет звёзды, подобные Солнцу, могут взрываться супервспышками. Мощность этих супервспышек может до 10 000 раз превышать мощность самых сильных вспышек на Солнце, которые когда-либо наблюдались. К счастью, солнечные супервспышки происходят довольно редко - вероятно, раз в 3000 лет.

Однако последствия этих вспышек тревожны. Сегодня мы зависим от электрических сетей, которые позволяют товарам, информации и людям перемещаться по всему миру. Что произойдёт, если эти системы внезапно рухнут в масштабах континента на месяцы, а то и годы? Могут ли из-за этого погибнуть миллионы людей? И может ли хотя бы одна солнечная буря стать причиной этому?

Учёные сейчас пытаются найти ответы на все вопросы, перечисленные выше. Одно известно наверняка: для защиты электросетей специалисты должны наблюдать за Солнцем в режиме реального времени. Так операторы смогут уменьшить или перенаправить поток электроэнергии, проходящий через сети, когда будет надвигаться корональный выброс массы. Предотвратить коллапс может небольшая подготовка.

К счастью, спутники и телескопы на Земле сегодня ведут постоянное наблюдение за Солнцем. Однако в США недавние попытки сократить научный бюджет НАСА поставили под сомнение возможность замены устаревших спутников, которые следят за Солнцем. Даже Солнечный телескоп имени Дэниела К. Иноуэ может в скором времени закрыться.