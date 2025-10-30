Учёный рассказал, как солнечные бури могут угрожать нашему будущему

Астрономы обнаружили, что каждые 100 лет звёзды, подобные Солнцу, могут взрываться супервспышками. Мощность этих супервспышек может до 10 000 раз превышать мощность самых сильных вспышек на Солнце, которые когда-либо наблюдались. К счастью, солнечные супервспышки происходят довольно редко - вероятно, раз в 3000 лет.

Однако последствия этих вспышек тревожны. Сегодня мы зависим от электрических сетей, которые позволяют товарам, информации и людям перемещаться по всему миру. Что произойдёт, если эти системы внезапно рухнут в масштабах континента на месяцы, а то и годы? Могут ли из-за этого погибнуть миллионы людей? И может ли хотя бы одна солнечная буря стать причиной этому?