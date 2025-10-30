Учёный рассказал, как солнечные бури могут угрожать нашему будущему

Учёный рассказал, как солнечные бури могут угрожать нашему будущемуИ к чему нужно быть готовым
Астрономы обнаружили, что каждые 100 лет звёзды, подобные Солнцу, могут взрываться супервспышками. Мощность этих супервспышек может до 10 000 раз превышать мощность самых сильных вспышек на Солнце, которые когда-либо наблюдались. К счастью, солнечные супервспышки происходят довольно редко - вероятно, раз в 3000 лет.
Однако последствия этих вспышек тревожны. Сегодня мы зависим от электрических сетей, которые позволяют товарам, информации и людям перемещаться по всему миру. Что произойдёт, если эти системы внезапно рухнут в масштабах континента на месяцы, а то и годы? Могут ли из-за этого погибнуть миллионы людей? И может ли хотя бы одна солнечная буря стать причиной этому?
Учёные сейчас пытаются найти ответы на все вопросы, перечисленные выше. Одно известно наверняка: для защиты электросетей специалисты должны наблюдать за Солнцем в режиме реального времени. Так операторы смогут уменьшить или перенаправить поток электроэнергии, проходящий через сети, когда будет надвигаться корональный выброс массы. Предотвратить коллапс может небольшая подготовка.
К счастью, спутники и телескопы на Земле сегодня ведут постоянное наблюдение за Солнцем. Однако в США недавние попытки сократить научный бюджет НАСА поставили под сомнение возможность замены устаревших спутников, которые следят за Солнцем. Даже Солнечный телескоп имени Дэниела К. Иноуэ может в скором времени закрыться.