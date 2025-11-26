Учёный рассказал, каким может быть конец нашей Вселенной

Что касается галактик, то они в будущем продолжат сливаться. В ходе этих слияний спиральные галактики хаотично будут объединяться в беспорядочные облака звёзд, похожие на капли. Также со временем во Вселенной будет меньше спиральных галактик и больше эллиптических. Через несколько миллиардов лет могут объединиться таким образом галактика Млечный Путь и соседняя галактика Андромеды и люди в будущем смогут это наблюдать.

Кроме того, в дальнейшем будет происходить расширение Вселенной. Если этот процесс ускорится, то другие галактики могут оказаться слишком далеко друг от друга, чтобы их можно было видеть из Млечного Пути.

Получается, что в конечном итоге нас ждёт тьма. Ведь звёзды постепенно погаснут, галактики объединятся в одну, а из-за расширения Вселенной наблюдать за другими галактиками уже будет невозможно.