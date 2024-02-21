Учёный рассказал, почему в високосном году 366 дней

В 45 году до нашей эры римский император Юлий Цезарь ввел солнечный календарь, основанный на разработанном в Египте. Каждые четыре года в феврале добавлялся дополнительный день, чтобы календарь соответствовал движению Земли вокруг Солнца. До сих пор этот календарь называют в честь Цезаря юлианским.

Также со временем люди поняли, что оборот Земли вокруг Солнца длился не ровно 365,25 дней, а 365,24 219 дней. Это примерно на 11 минут меньше.

В 1582 году папа Григорий XIII подписал указ, внёсший небольшие изменения. Каждые четыре года по-прежнему должен был быть високосный год, за исключением «столетних» лет — годов, которые делятся на 100 (кроме тех, которые также делятся на 400). Этот календарь стал называться григорианским.