Учёный рассказал, почему в високосном году 366 дней

Учёный рассказал, почему в високосном году 366 днейНеужели Земля движется медленнее в этот год?
В действительности один оборот вокруг Солнца наша Земля совершает за 365 с четвертью дней. Високосные годы помогают согласовывать 12-месячный календарь с движением Земли вокруг Солнца. Спустя четыре года эти дополнительные часы как раз составляют целый день, который добавляется в феврале.
Идея ежегодного отставания восходит к Древнему Риму, где у людей был календарь с 355 днями вместо 365. Всё потому, что этот календарь восходил к циклам и фазам Луны. Римляне заметили, что их календарь не синхронизируется с временами года, поэтому начали каждые два года добавлять дополнительный месяц — Мерседониус.
В 45 году до нашей эры римский император Юлий Цезарь ввел солнечный календарь, основанный на разработанном в Египте. Каждые четыре года в феврале добавлялся дополнительный день, чтобы календарь соответствовал движению Земли вокруг Солнца. До сих пор этот календарь называют в честь Цезаря юлианским.
Также со временем люди поняли, что оборот Земли вокруг Солнца длился не ровно 365,25 дней, а 365,24 219 дней. Это примерно на 11 минут меньше.
В 1582 году папа Григорий XIII подписал указ, внёсший небольшие изменения. Каждые четыре года по-прежнему должен был быть високосный год, за исключением «столетних» лет — годов, которые делятся на 100 (кроме тех, которые также делятся на 400). Этот календарь стал называться григорианским.