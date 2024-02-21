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Наука и технологии
Опубликовано 21 февраля 2024, 04:30
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Учёный рассказал, почему в високосном году 366 дней

Неужели Земля движется медленнее в этот год?
Наверняка вы слышали, что для совершения полного оборота нашей планете нужно 365 дней. Но на самом деле этот период немного больше. Поэтому и существует високосный год.

В действительности один оборот вокруг Солнца наша Земля совершает за 365 с четвертью дней. Високосные годы помогают согласовывать 12-месячный календарь с движением Земли вокруг Солнца. Спустя четыре года эти дополнительные часы как раз составляют целый день, который добавляется в феврале.

Идея ежегодного отставания восходит к Древнему Риму, где у людей был календарь с 355 днями вместо 365. Всё потому, что этот календарь восходил к циклам и фазам Луны. Римляне заметили, что их календарь не синхронизируется с временами года, поэтому начали каждые два года добавлять дополнительный месяц — Мерседониус.

Учёный рассказал, почему в високосном году 366 дней
© Vox

В 45 году до нашей эры римский император Юлий Цезарь ввел солнечный календарь, основанный на разработанном в Египте. Каждые четыре года в феврале добавлялся дополнительный день, чтобы календарь соответствовал движению Земли вокруг Солнца. До сих пор этот календарь называют в честь Цезаря юлианским.

Также со временем люди поняли, что оборот Земли вокруг Солнца длился не ровно 365,25 дней, а 365,24 219 дней. Это примерно на 11 минут меньше.

В 1582 году папа Григорий XIII подписал указ, внёсший небольшие изменения. Каждые четыре года по-прежнему должен был быть високосный год, за исключением «столетних» лет — годов, которые делятся на 100 (кроме тех, которые также делятся на 400). Этот календарь стал называться григорианским.

Источник:The Conversation
Автор:Валерия Филимонова
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