Учёный рассказал, способен ли искусственный интеллект создавать оригинальную музыку

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Учёный рассказал, способен ли искусственный интеллект создавать оригинальную музыкуИ как он смог завершить последнюю симфонию Бетховена
Журнал BBC Science Focus опубликовал предположения учёного о возможности сочинения искусственным интеллектом самостоятельных музыкальных композиций.
Недавно команда учёных из Университета Рутгерса занялась обучением искусственного интеллекта созданию музыкальных произведений, похожих на те, что писал Бетховен. И у них получилось: нейросеть в результате смогла придумать окончание одной из симфоний. Ведущий исследователь проекта профессор Ахмед Эльгаммал отметил, что сделать было это крайне сложно из-за небольшого числа композиций, оставленных Бетховеном.
На вопрос о том, возможно ли создание искусственным интеллектом совершенно оригинальной работы, эксперт ответил утвердительно. Подобное уже было, но только с изобразительным искусством. Тогда система создала произведение на основе знаний о 500 лет развития западного искусства.