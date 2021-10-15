Учёный рассказал, способен ли искусственный интеллект создавать оригинальную музыку

Недавно команда учёных из Университета Рутгерса занялась обучением искусственного интеллекта созданию музыкальных произведений, похожих на те, что писал Бетховен. И у них получилось: нейросеть в результате смогла придумать окончание одной из симфоний. Ведущий исследователь проекта профессор Ахмед Эльгаммал отметил, что сделать было это крайне сложно из-за небольшого числа композиций, оставленных Бетховеном.