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Учёный рассказал, способен ли искусственный интеллект создавать оригинальную музыку

И как он смог завершить последнюю симфонию Бетховена
Журнал BBC Science Focus опубликовал предположения учёного о возможности сочинения искусственным интеллектом самостоятельных музыкальных композиций.
Учёный рассказал, способен ли искусственный интеллект создавать оригинальную музыку

Недавно команда учёных из Университета Рутгерса занялась обучением искусственного интеллекта созданию музыкальных произведений, похожих на те, что писал Бетховен. И у них получилось: нейросеть в результате смогла придумать окончание одной из симфоний. Ведущий исследователь проекта профессор Ахмед Эльгаммал отметил, что сделать было это крайне сложно из-за небольшого числа композиций, оставленных Бетховеном.

Учёный рассказал, способен ли искусственный интеллект создавать оригинальную музыку

На вопрос о том, возможно ли создание искусственным интеллектом совершенно оригинальной работы, эксперт ответил утвердительно. Подобное уже было, но только с изобразительным искусством. Тогда система создала произведение на основе знаний о 500 лет развития западного искусства.