Учёный рассказал, стоит ли человечеству искать инопланетную жизнь в космосе

По мнению Мартина Риса, даже если поиски новой жизни в космосе не увенчаются успехом, попробовать в любом случае нужно. Конечно, есть шанс, что всё-таки удастся обнаружить инопланетян, однако, подчёркивает специалист, «сигнал» от жителей другой планеты мы вряд ли сможем понять. Ведь эти существа могли жить задолго до нас.

Первым делом следует найти планеты земного типа, которые вращаются вокруг долгоживущих звёзд. При этом инопланетяне могут оказаться не отдельными людьми, а единым интеллектом. И даже если какие-то сообщения от инопланетных форм жизни нам передавались, мы не способы их сейчас распознать.