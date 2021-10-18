Учёный рассказал, стоит ли человечеству искать инопланетную жизнь в космосе

Учёный рассказал, стоит ли человечеству искать инопланетную жизнь в космосеИ насколько это опасно
По мнению Мартина Риса, даже если поиски новой жизни в космосе не увенчаются успехом, попробовать в любом случае нужно. Конечно, есть шанс, что всё-таки удастся обнаружить инопланетян, однако, подчёркивает специалист, «сигнал» от жителей другой планеты мы вряд ли сможем понять. Ведь эти существа могли жить задолго до нас.
Первым делом следует найти планеты земного типа, которые вращаются вокруг долгоживущих звёзд. При этом инопланетяне могут оказаться не отдельными людьми, а единым интеллектом. И даже если какие-то сообщения от инопланетных форм жизни нам передавались, мы не способы их сейчас распознать.
Но опасно ли искать другую жизнь? По мнению учёного, наиболее развитые инопланетяне точно уже знают о нашем существовании. Вполне возможно, что Галактика на самом деле уже населена инопланетными жителями и будущие поколения людей смогут с ними взаимодействовать.
В то же время Земля может быть уникальной планетой, на которой есть жизнь, и поиски могут оказаться тщетными. Но тогда и человечество ощущало бы себя более величественно с точки зрения освоения космоса.
В конце лорд Мартин Рис напомнил о двух принципах, которые можно применить к вопросу поиска инопланетной жизни: «для чрезвычайных требований нужны чрезвычайные доказательства», «отсутствие доказательств не является доказательством того, что что-либо не существует».