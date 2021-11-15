Украина или Белоруссия: чья армия сильнее в 2021 году

Автор видео на канале Global Analysis сопоставил Белоруссию и Украину по боевой мощи. Для этого он сравнил государства по позиции в мировом рейтинге, бюджету, числу военной техники и т.п.

Глобальный рейтинг. Белоруссия занимает 50 место, в то время как Украина - 25.

Номинальный ВВП. Белоруссия - 63 миллиарда долларов, Украина - 164,593 миллиарда долларов.

Оборонный бюджет. У Белоруссии составляет 774 миллионов долларов, а у Украины - 9,6 миллиардов долларов.

Население. На Украине проживают 41,37 миллионов человек, а в Белоруссии - 9,4 миллиона.

Действующие военнослужащие. В Белоруссии это 45 тысяч человек, на Украине - 900 тысяч.

Военнослужащие запаса. Украина имеет 255 тысяч человек, А вот Белоруссия - 295 тысяч.