Украина или Белоруссия: чья армия сильнее в 2021 году

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Украина или Белоруссия: чья армия сильнее в 2021 годуСтраны сравнили по количеству военной техники и другим параметрам
На канале Global Analysis выяснили, армия какой страны - Белоруссии или Украины - считается сейчас наиболее мощной.
Автор видео на канале Global Analysis сопоставил Белоруссию и Украину по боевой мощи. Для этого он сравнил государства по позиции в мировом рейтинге, бюджету, числу военной техники и т.п.
- Глобальный рейтинг. Белоруссия занимает 50 место, в то время как Украина - 25.
- Номинальный ВВП. Белоруссия - 63 миллиарда долларов, Украина - 164,593 миллиарда долларов.
- Оборонный бюджет. У Белоруссии составляет 774 миллионов долларов, а у Украины - 9,6 миллиардов долларов.
- Население. На Украине проживают 41,37 миллионов человек, а в Белоруссии - 9,4 миллиона.
- Действующие военнослужащие. В Белоруссии это 45 тысяч человек, на Украине - 900 тысяч.
- Военнослужащие запаса. Украина имеет 255 тысяч человек, А вот Белоруссия - 295 тысяч.
- Боевые танки. Белоруссия - 601 единица, Украина - 2430 единиц.
- Бронетехника. У Украины - 11437 единиц, у Белоруссии - 1550.
- Бронетранспортёры. Белоруссия имеет 292 единицы такой техники, а Украина - 4610 единиц.
- MRAP («машины, защищённые от мин и атак из засады»). У Белоруссии 96 подобных машин, у Украины - 4758.
- Бронированные автомобили. Украина обладает 10132 единицами таких автомобилей, Белоруссия - 2409 единицами.
- Артиллерия. В Белоруссии в целом 710 единиц артиллерии, на Украине - 2934.
- Реактивная артиллерия. Белоруссия имеет 238 единиц такого оружия, Украина - 550.
- Самолёты. Всего военных самолётов в Белоруссии 207, на Украине - 285.
- Истребители. У Украины их 48, у Белоруссии - 43. Разница совсем незначительная.
- Штурмовики. А вот их у Белоруссии гораздо больше - 68 единиц. В то же время у Украины только 25 единиц.
- Учебно-тренировочные самолёты. Украина имеет 83 подобных самолёта, Белоруссия - 29.
- Вертолёты. У Белоруссии их 63, в то время как у Украины - 142.
- Боевые вертолёты. У Украины их вновь больше: 34 против 21 у Белоруссии.
- Пассажирские самолёты. У Белоруссии их всего 4, у Украины - 37.
- Самолёты-разведчики. У Украины их 7, а вот у Белоруссии нет совсем.
- Флот. Морских кораблей у Белоруссии нет, а у Украины их в общем 25.
- Фрегаты. Они есть только у Украины - один корабль.
Кроме того, обе страны не имеют корветов, подлодок и ядерного оружия.
Как видно из представленных выше данных, сильнее оказывается по военной мощи из двух стран Украина.
Источник: Global Analysis