Украина или ЛДНР: чьи вооружённые силы мощнее

Если Украина решит напасть на ЛДНР, то кто победит? На этот вопрос автор отвечает, сопоставляя вооружённые силы государств.

В целом Украина обладает большим количеством военной техники, которая поставляется из-за рубежа. Это противотанковые комплексы Javelin, беспилотные летательные аппараты Bayraktar и др. Согласно рейтингу портала Global Firepower, украинская армия находится сейчас на 22 месте.

Узнать точное количество техники и численность военнослужащих в республиках сложнее. Это связано с тем, что разные источники предоставляют различную информацию. Однако примерную картину составить возможно. Ниже - инфографика, демонстрирующая численность вооружённых сил двух сторон.