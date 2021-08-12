Украинский военный эксперт назвал российское оружие, которому нет аналогов в мире

Украинский корреспондент также заключает, что использовать установку в российской армии будут ещё не скоро. Всё - из-за дефицита финансовых средств в отрасли,

Вместе с тем ракетное производство - то, в чём страна, отмечает Жданов, равна США и НАТО. Также Россия и Беларусь скоро будут показывать в ходе операции "Запад-2021" возможности своих сухопутных войск.

НАТО на данный момент противостоять России ещё не сможет. Потому что от таких ракет ничего не защитит.

Эксперт заключает, что причина "приукрашивания" возможностей нового ракетного комплекса Рогозиным - политика. Он уверен, что важнее всего для властей - запугать другие страны. При этом вероятность применения подобного оружия по отношению к Украине Жданов оценивает как минимальную.