Укус южноамериканского муравья-пули назвали самым болезненным в мире

В четыре же балла был оценён укус южноамериканского муравья-пули. Как отметил энтомолог доктор Джастин О. Шмидт, получивший в 2015 году Шнобелевскую премию за разработку шкалы, при этом укусе вы ощущаете чистую, сильную, яркую боль. Такую, будто вы ступаете по раскалённым углям с гвоздём, застрявшим в пятке.