Опубликовано 13 ноября 2025, 21:45
1 мин.

Улучшение полёта и не только: названы причины, по которым у современных птиц нет зубов

Хотя у их предков они были
Эволюция привела к тому, что у предков птиц исчезли все зубы. Начались эти изменения около 230 миллионов лет назад. Именно тогда появились архозавры, от которых и произошли пернатые.
Примерно 150 миллионов лет назад появились первые птицы. Они выглядели как нечто среднее между динозаврами и современными пернатыми. Пример такой птицы - археоптерикс. Зубы у него были небольшого размера, и находились они вдоль кромки рта. Скорее всего, самые первые птицы при помощи зубов захватывали только небольшие объекты: ягоды, насекомые. Также они могли при помощи них защищаться от врагов.

Далее зубы у предков птиц исчезли и остался только протоклюв. Он имел мягкие ткани, которые покрыты тонкой оболочкой, напоминающей современную кожу.

Где-то 100-80 миллионов лет назад появился у птиц роговой клюв. Он приобрёл множество вариантов в зависимости от того, чем питались птицы.

Одно из самых важных преимуществ отсутствия зубов у птиц связано с их весом. Благодаря сокращению массы тела пернатым стало легче взлетать и поддерживать стабильный полёт.

Благодаря утрате зубов у птиц стал развиваться клюв. В результате он адаптировался к особенностям питания разных особей.

Наконец, механизм пищеварения у птиц изменился и стал более эффективным. Пища у них стала проходить через зоб и желудок, которые помогают измельчать пищу.