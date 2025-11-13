Улучшение полёта и не только: названы причины, по которым у современных птиц нет зубов

Где-то 100-80 миллионов лет назад появился у птиц роговой клюв. Он приобрёл множество вариантов в зависимости от того, чем питались птицы.

Одно из самых важных преимуществ отсутствия зубов у птиц связано с их весом. Благодаря сокращению массы тела пернатым стало легче взлетать и поддерживать стабильный полёт.

Благодаря утрате зубов у птиц стал развиваться клюв. В результате он адаптировался к особенностям питания разных особей.

Наконец, механизм пищеварения у птиц изменился и стал более эффективным. Пища у них стала проходить через зоб и желудок, которые помогают измельчать пищу.