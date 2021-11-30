Улыбка оказалась способна добавить людям несколько лишних лет

Как выяснили нейробиологи из Западного университета и Университета Бен-Гуриона в Израиле, улыбка делает человека старше. Новое исследование стало продолжением предыдущего, в ходе которого Мелвин Гудейл и Цви Ганель обнаружили, что улыбка может заставить людей казаться на один-два года старше. Новые данные были опубликованы 29 ноября в журнале Scientific Reports.

Участникам эксперимента показывали несколько сотен фото людей в возрасте от 20 до 80 лет. Причём выражение лица у них было или улыбающиеся, или нейтральное. Испытуемые должны были оценить возраст представленного на снимке человека.

В итоге тем, кому было 20-30 лет, давали больше лет, когда они улыбались. А вот на восприятие испытуемыми людей старше 60 лет улыбка практически не влияла.

Также участники должны были оценить обрезанные фото пожилых людей: нижняя часть лица людей на снимке убиралась, оставались лишь глаза. В этом случае те, кто улыбался, уже воспринимались старше.