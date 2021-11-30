Наука и технологии
Сегодня в 22:09
1 мин.

Улыбка оказалась способна добавить людям несколько лишних лет

Но это относится только к тем, кто моложе 60 лет
Как показывают результаты исследований учёных из Западного университета и Университета имени Бен-Гуриона, улыбка может сделать вас на несколько лет старше в глазах окружающих. То есть другие люди зачастую дают тем, кто улыбается, больше лет, чем им есть на самом деле. Подробнее - в материале на Phys.org.
Улыбка оказалась способна добавить людям несколько лишних лет

Как выяснили нейробиологи из Западного университета и Университета Бен-Гуриона в Израиле, улыбка делает человека старше. Новое исследование стало продолжением предыдущего, в ходе которого Мелвин Гудейл и Цви Ганель обнаружили, что улыбка может заставить людей казаться на один-два года старше. Новые данные были опубликованы 29 ноября в журнале Scientific Reports.

Участникам эксперимента показывали несколько сотен фото людей в возрасте от 20 до 80 лет. Причём выражение лица у них было или улыбающиеся, или нейтральное. Испытуемые должны были оценить возраст представленного на снимке человека.

В итоге тем, кому было 20-30 лет, давали больше лет, когда они улыбались. А вот на восприятие испытуемыми людей старше 60 лет улыбка практически не влияла.

Также участники должны были оценить обрезанные фото пожилых людей: нижняя часть лица людей на снимке убиралась, оставались лишь глаза. В этом случае те, кто улыбался, уже воспринимались старше.

Улыбка оказалась способна добавить людям несколько лишних лет

Что касается возрастного периода от 40 до 60 лет, то здесь обнаружились гендерные различия. Мужчины, когда улыбались, казались участникам старше, а женщины - нет. Объясняют это эксперты тем, что морщины вокруг глаз при улыбке становятся сильнее выражены именно у мужчин.

Источник: Phys.org
Новости партнеров
Новости партнеров