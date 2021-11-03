Уровень производства и потребления самых развитых стран мира стал причиной смерти почти двух миллионов человек

Недавнее исследование специалистов из Национального института экологических исследований в Цукубе (Япония) и Сиднейского университета в Кампердауне (Новый Южный Уэльс, Австралия) продемонстрировало связь между почти двумя миллионами человеческих смертей в мире и микрочастицами PM 2,5. Последние находятся в атмосфере и являются губительными для человека. Кроме того, нужно добавить, что повышение уровня этих частиц произошло из-за чрезмерного потребления и производства стран G20. Выводы и подробности самого исследования можно найти в статье в издании Nature Communications.

Дело в том, что одна из важнейших экологических проблем на данный момент - вдыхание людьми взвеси частиц и капелек диаметром 2,5 микрометра или меньше (PM 2,5). Это может привести к онкологическим заболеваниям, респираторным, сердечно-сосудистым, которые способны стать причиной смерти.

После анализа уровня загрязнения воздуха и его влияние на здоровье граждан 199 стран учёные обнаружили, что из-за высокого уровня торговли и потребления в ведущих по экономическим показателям государств мира («большая двадцатка») в других государствах гибнут люди. Так, в 2010 году это привело к преждевременной смерти 1,98 миллиона человек в мире, из которых 78 тысяч - младенцы. В качестве причин указывались такие заболевания, как инсульт, рак лёгких, хроническая обструктивная болезнь лёгких, инфекции нижних дыхательных путей, ишемическая болезнь сердца.