Уровень производства и потребления самых развитых стран мира стал причиной смерти почти двух миллионов человек

Уровень производства и потребления самых развитых стран мира стал причиной смерти почти двух миллионов человекПричина - в воздействии вредных веществ, находящихся в воздухе
Недавнее исследование специалистов из Национального института экологических исследований в Цукубе (Япония) и Сиднейского университета в Кампердауне (Новый Южный Уэльс, Австралия) продемонстрировало связь между почти двумя миллионами человеческих смертей в мире и микрочастицами PM 2,5. Последние находятся в атмосфере и являются губительными для человека. Кроме того, нужно добавить, что повышение уровня этих частиц произошло из-за чрезмерного потребления и производства стран G20. Выводы и подробности самого исследования можно найти в статье в издании Nature Communications.
Дело в том, что одна из важнейших экологических проблем на данный момент - вдыхание людьми взвеси частиц и капелек диаметром 2,5 микрометра или меньше (PM 2,5). Это может привести к онкологическим заболеваниям, респираторным, сердечно-сосудистым, которые способны стать причиной смерти.
После анализа уровня загрязнения воздуха и его влияние на здоровье граждан 199 стран учёные обнаружили, что из-за высокого уровня торговли и потребления в ведущих по экономическим показателям государств мира («большая двадцатка») в других государствах гибнут люди. Так, в 2010 году это привело к преждевременной смерти 1,98 миллиона человек в мире, из которых 78 тысяч - младенцы. В качестве причин указывались такие заболевания, как инсульт, рак лёгких, хроническая обструктивная болезнь лёгких, инфекции нижних дыхательных путей, ишемическая болезнь сердца.
Больше всего ранних смертей было замечено в Китае (1,195 миллиона) и Индии (0,907 миллиона). Что интересно, эти же страны повлияли на уровень смертности в других государствах. Помимо них, важную роль сыграли США, Россия, Индонезия.
Также 11 стран, которые входят в G20, спровоцировали более 50 процентов ранних смертей за рубежом. В Китае доля летальных исходов составила 7,6%, в Индии - 13%, в США - 62%, в России - 38%, в Индонезии - 13%, в Канаде - 85%, в Саудовской Аравии - 96%.
Если говорить конкретно об Америке, то потребление в ней вызвало в Китае 38,7 тысячи преждевременных смертей, в Индии - 12,9 тысячи, в Мексике - 3,9 тысячи, в России - 2,1 тысячи, Бангладеше - 2,1 тысячи, Филиппинах - 1,5 тысячи. Кроме того, в самих Штатах раньше срока умерли 52,9 тысячи жителей.
Учёные подсчитали, что 28 потребителей из стран «большой двадцатки» могут спровоцировать раннюю смерть одного человека в мире. И наибольшую роль в этом плане будет играть Китай.