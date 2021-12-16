В 20 раз ярче светодиодных из вашей квартиры: тест металлогалогенных ламп

Автор отметил, что три металлогалогенные лампы, которые ему дали для тестирования, сравнимы с 20-45 простых лампочек. Световой поток при этом у протестированных моделей был равен 7800, 13000 и 17500 лм. В чём ещё состоят особенности таких ламп? Прежде всего, они имеют высокую эффективность (до 111 лм/Вт), а также высокие индексы цветопередачи белого света, который они выдают.

Кроме того, к подобным лампам необходимо приобретать дополнительно драйвер. Когда драйвер включается, лампа некоторое время «настраивается», а затем, через минуту, начинает уже светить ровно - белым светом. Важно, что лампочку после отключения можно снова включать только после того, как она остынет.