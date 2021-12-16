В 20 раз ярче светодиодных из вашей квартиры: тест металлогалогенных ламп

В 20 раз ярче светодиодных из вашей квартиры: тест металлогалогенных лампЕго провёл блогер Алексей Надёжин
Автор отметил, что три металлогалогенные лампы, которые ему дали для тестирования, сравнимы с 20-45 простых лампочек. Световой поток при этом у протестированных моделей был равен 7800, 13000 и 17500 лм. В чём ещё состоят особенности таких ламп? Прежде всего, они имеют высокую эффективность (до 111 лм/Вт), а также высокие индексы цветопередачи белого света, который они выдают.
Кроме того, к подобным лампам необходимо приобретать дополнительно драйвер. Когда драйвер включается, лампа некоторое время «настраивается», а затем, через минуту, начинает уже светить ровно - белым светом. Важно, что лампочку после отключения можно снова включать только после того, как она остынет.
В ходе тестирования измерялись характеристики ламп. Делалось это при помощи спектрометра Uprtek MK350D.
Сравнивались три модели лампочек: Philips MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 (70 Вт, 7800 лм), Philips MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT (150 Вт, 13000 лм), OSRAM HCI-T 150W/930 WDL POWERBALL G12 (150 Вт, 17500 лм). Результаты измерений показаны ниже.
В целом автор отмечает, что индекс цветопередачи CRI(Ra) у всех ламп находится в районе 90. Вместе с тем лампы серий Elite выше R9 демонстрируют увеличение спектра в красной области. Вместе с драйвером лампы Philips MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12, Philips MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT, OSRAM HCI-T 150W/930 WDL POWERBALL G12 отличаются энергопотреблением на уровне 80.6 Вт, 158.3 Вт, 160 Вт соответственно. Что касается светового потока, то результаты были следующими: 7075 лм, 12320 лм и 15390 лм соответственно.