В чём плюсы и минусы умных термосов и стоит ли их покупать

В чём плюсы и минусы умных термосов и стоит ли их покупатьСейчас подобные модели ещё не очень популярны
Умный термос может представлять собой устройство с информационной панелью (с датчиком температуры) или устройство с нагревательным элементом. Пользователь портала iXBT.com рассмотрел именно второй тип.
Умный термос имеет пять преимуществ. Это возможность его разогрева (мощности 300 Вт хватит, чтобы разогреть полный термос за 7-8 минут), поддержание температуры, наличие информационной панели (датчик температуры, актуальный режим работы), управление со смартфона (у некоторых термосов есть мобильное приложение), автономность.
В то же время у умных термосов есть довольно значительные недостатки. Среди них - необходимость подзарядки (одного полного заряда хватит на два-три нагрева или на несколько часов поддержания температуры), небольшой объём (у термоса в 500 мл реальный объём из-за системы будет составлять 350-400 мл), ассортимент (проще найти компактные, чем более объёмные модели), вероятность перегрева.
Полезнее всего в целом умный термос будет тех, кто постоянно находится в поездках, или для мам с маленькими детьми.