В чём плюсы и минусы умных термосов и стоит ли их покупать

В то же время у умных термосов есть довольно значительные недостатки. Среди них - необходимость подзарядки (одного полного заряда хватит на два-три нагрева или на несколько часов поддержания температуры), небольшой объём (у термоса в 500 мл реальный объём из-за системы будет составлять 350-400 мл), ассортимент (проще найти компактные, чем более объёмные модели), вероятность перегрева.

Полезнее всего в целом умный термос будет тех, кто постоянно находится в поездках, или для мам с маленькими детьми.