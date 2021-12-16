В чём подвох внешне одинаковых «единых» кабелей USB-C: всё дело в характеристиках устройств

Кроме этого, как считает Android Authority, другая проблема с USB-C состоит в том, что в различной технике возможности и характеристики этого порта различаются. Например, в 2020 году Google Pixel 4 не работали с некоторыми старыми кабелями с подключением через USB-A. Также пользователям в целом довольно сложно понять, насколько хорошо будут заряжать их смартфоны «неродные» зарядки, а некоторые производители сейчас применяют ещё и собственные технологии беспроводной зарядки: Adaptive Fast Charging (Samsung), SuperCharge (Huawei). Эти технологии лишь частично совместимы с Power Delivery (технология для быстрой зарядки устройств), что способствует работе зарядки не на полную мощность.

Издание Electronic Design сообщает, что в различных устройствах разъёмы USB-C выглядят абсолютно идентично, в то время как по характеристикам они отличаются друг от друга. То же самое касается кабелей. Причём узнать их характеристики визуально никак нельзя: иногда разъём может поддерживать DisplayPort, а иногда - Thunderbolt.

Android Authority подчёркивает, что такая путаница останется до тех пор, пока во всём мире будут пользоваться множеством устаревающих устройств и портов.