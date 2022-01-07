В чём причина возникновения странных пустых пространств в космосе

В XX веке учёный Роберт Киршнер вместе с коллегами смог создать трёхмерную карту Вселенной. При этом на ней в 700 миллионах световых лет от Земли находилась пустота, а в одной из областей практические отсутствовали галактики.

На сегодняшний день известно, что галактики похожи на большую паутину. Когда несколько галактик встречаются, то образуются их скопления. При этом между «нитями» этих галактик - пустоты, где почти нет галактик. Называются такие пустоты войдами. Многие и них имеют размер в 30-300 миллионов световых лет.