В другой галактике обнаружена первая планета

Сейчас известно уже более 4800 планет, находящихся в галактике Млечный Путь. Поэтому неудивительно, что американским учёным удалось найти планету и в другой галактике - Водоворот.

Этот мир имеет название M51-ULS-1b и вращается вокруг мёртвой звезды и массивной звезды. Расположен он на расстоянии около 28 миллионах световых лет от Земли. Если его существование объекта будет подтверждено в будущем, то это значит, что в остальных галактиках тоже может находиться большое число подобных экзопланет (то есть планет, которые находятся за пределами Солнечной системы).

Команда учёных во главе с Розанной Ди Стефано, астрофизиком из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже, изучили архивные данные телескопа NASA Chandra с целью поиска признаков мигания источников рентгеновского излучения. Всего рассмотрены были 2624 транзита (галактики Водоворот, Вертушка, Сомбреро). Обнаружен был сигнал только в Водовороте - 20 сентября 2012 года. Планета размером примерно с Сатурн заблокировала все рентгеновские лучи где-то на три часа.