В кабине пилота пассажирского самолёта можно открыть окна. Но для чего это нужно?

Вообще главная функция таких окон заключается в том, чтобы использовать их в качестве запасного выхода. Дело в том, что дверь в кабине пилотов имеет массу примерно 45 кг, да и её может легко заклинить в случае аварии. Конечно, пилоты могут попытаться и выломать дверь при помощи специального топорика, но может быть и так, что у них не останется на это времени.

После открытия окна экипаж может быстро при помощи спасательного троса покинуть лайнер. А в моделях вроде Airbus A350, Boeing 787 вместо окон в качестве такого запасного выхода используется люк, установленный на потолке.