В кабине пилота пассажирского самолёта можно открыть окна. Но для чего это нужно?Правда, эта особенность конструкции встречается не во всех лайнерах
Вообще главная функция таких окон заключается в том, чтобы использовать их в качестве запасного выхода. Дело в том, что дверь в кабине пилотов имеет массу примерно 45 кг, да и её может легко заклинить в случае аварии. Конечно, пилоты могут попытаться и выломать дверь при помощи специального топорика, но может быть и так, что у них не останется на это времени.
После открытия окна экипаж может быстро при помощи спасательного троса покинуть лайнер. А в моделях вроде Airbus A350, Boeing 787 вместо окон в качестве такого запасного выхода используется люк, установленный на потолке.
Также такие окна могут использоваться и для других целей. Например, их открывают, чтобы помыть лобовое стекло самолёта. Помогает открытое окно и в общении с наземным персоналом лайнера.
Если же самолёт везёт спортсменов на какое-то мероприятие, то после приземления авиалайнера по традиции в открытые окна выставляются национальные флаги.
Открывают иногда окна и во время полёта. Делается это в случаях, когда лобовое стекло заледенело или повредилось из-за столкновения с птицей, из-за града или вулканического пепла.