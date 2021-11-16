В каких ещё странах, кроме России, ввели QR-коды для борьбы с коронавирусом

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В каких ещё странах, кроме России, ввели QR-коды для борьбы с коронавирусомСреди них - США и Китай
В России предъявлять QR-код при посещении кафе, ресторанов, магазинов, кинотеатров и других общественных мест жители будут до 1 июня 2022 года. А что насчёт других стран? «Лайф» рассказал, какова ситуация с QR-кодами в Италии, Израиле и других государствах.
В списке «Лайфа» оказалось девять стран. В них уже действуют QR-коды, причём где-то они даже обязательны для работников компаний.
- Италия. В стране есть закон, согласно которому для того чтобы попасть на работу, всем сотрудникам нужно предъявить Green Pass (QR-код или бумажный сертификат, который выдают после вакцинации, перенесения COVID-19 либо при отрицательном результате теста на коронавирус). Это не относится к тем, у кого есть справка об освобождении от прививки. Если у работника нет Green Card, то он отстраняется от работы без сохранения заработной платы. А если он забудет сертификат или QR-код, то его могут оштрафовать на сумму от 600 до 1500 евро.
- Израиль. Существует система зелёных пропусков, на которых есть и QR-код. В зависимости от причины получения такие пропуски выдаются на разный срок: прошедшим полную вакцинацию или выздоровевшим после ковида - на полгода, при положительном результате серологического анализа - до 31 марта 2022 года, при отрицательном результате ПЦР-теста - на три дня (взрослым) или на неделю (детям), при отрицательном результате экспресс-теста - на день. Благодаря таким «зелёным паспортам» граждане могут посещать культурные, спортивные мероприятия, общественные места и т.п.
- Франция. В стране введены «санитарные пропуска». Чтобы получить их, нужно либо вакцинироваться, либо переболеть COVID-19, либо получить отрицательный результат теста на коронавирус. Подобные пропуска нужны, чтобы попасть в любое заведение и на любое мероприятие Франции. Получают его через специальное приложение - TousAntiCovid - или в бумажном виде.
- Нидерланды. Пропуска с QR-кодами ввели здесь с 25 сентября этого года. Но обязательны они лишь для тех, кому больше 13 лет. Пропуска позволят посетить любое общественное место, в том числе фестиваль, концерт, выставка, кинотеатр и пр. При этом навынос еду можно покупать и без QR-кода.
- Великобритания. В Англии и Северной Ирландии ковид-паспортов сейчас вообще нет. В Уэльсе QR-код необходим людям старше 18 лет для посещения кинотеатров, концертных залов, театров, ночных клубов и подобных мест. Ещё он нужен, чтобы попасть на различные мероприятия. Что касается Шотландии, то пропуск здесь помогает пройти в клубы, развлекательные заведения для взрослых, посетить массовые мероприятия.
- Канада. Сертификат о вакцинации в форме QR-кода необходим в Канаде для передвижения по стране: при путешествии поездом, самолётом, круизным лайнером. Регионы также могут вводить собственные ограничения.
- США. В некоторых штатах (Колорадо, Гавайи, Иллинойс, Луизиана, Калифорния, Мичиган, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Вирджиния) здесь действуют ковид-паспорта. Жители, которым больше 12 лет, для посещения общественных мест (кафе, рестораны, спортзалы, кинотеатры, музеи) и различных мероприятий должны быть привиты хотя бы одним компонентом из двух.
- Китай. Обязательно здесь наличие QR-кода при входе в отели, рестораны, метро, магазины и жилые комплексы. Для этого в стране есть специальные мобильные приложения, определяющие вероятность заражения человека и присваивающие ему QR-код одного из трёх цветов. Зелёный позволяет ему свободно перемещаться, при жёлтом гражданину нужно остаться дома на неделю, при красном - на две недели. А если он посетил какое-то место, где заразились ковидом, то QR-код может поменять цвет с зелёного на жёлтый. В сертификатах указана вся основная информация о человеке, в том числе данные о перемещениях и путешествиях.
- Южная Корея. QR-код необходим для того, чтобы попасть в ресторан, бар, кафе, ночной клуб, спортивное учреждение. На муниципальном уровне могут вводиться также ограничения на посещение только с QR-кодами библиотек, церквей, больниц.
Источник: Лайф