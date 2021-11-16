В каких ещё странах, кроме России, ввели QR-коды для борьбы с коронавирусом

Среди них - США и Китай

В России предъявлять QR-код при посещении кафе, ресторанов, магазинов, кинотеатров и других общественных мест жители будут до 1 июня 2022 года. А что насчёт других стран? «Лайф» рассказал, какова ситуация с QR-кодами в Италии, Израиле и других государствах.