В каких странах когда-то были советские военные базы и где именно за границей сейчас расположены российские войска

В каких странах когда-то были советские военные базы и где именно за границей сейчас расположены российские войскаОб этом пишет «Лайф»
Автор подчёркивает, что зарубежные военные базы позволяют стране приобрести военное преимущество. Благодаря расположению войск в других странах действовать в случае нападения они смогут более оперативно.
В советское время на стороне СССР находились государства, входящие в Организацию стран Варшавского договора. Среди них - Польша, Венгрия, Румыния, Албания, Болгария, Чехословакия, ГДР. Входил в этот союз и сам СССР. Всего стран было восемь.
НАТО же сначала включал 12 стран. Позже количество государство расширилось до 16: с 1952 года - Турция, Греция, с 1955-го - Западная Германия, с 1982 года - Испания.
Вся информация об этом представлена ниже.
Также в период существования СССР у страны было большое количество союзников, на территории которых располагались советские войска. Это Сирия, Эфиопия, Вьетнам, Ангола, Сомали, Сейшельские острова, Йемен, Куба, Ливия, ГДР.
На сегодняшний день список этот уменьшился. В основном теперь российские военные базы находятся в странах бывшего Советского Союза (кроме Сирии). Среди этих государств - Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Приднестровская Молдавская Республика, Сирия, Таджикистан, Южная Осетия.
Однако в настоящее время РФ ведёт переговоры о возвращении военных баз в такие страны, как Вьетнам, Судан, Египет.