В каких странах когда-то были советские военные базы и где именно за границей сейчас расположены российские войска

Автор подчёркивает, что зарубежные военные базы позволяют стране приобрести военное преимущество. Благодаря расположению войск в других странах действовать в случае нападения они смогут более оперативно.

В советское время на стороне СССР находились государства, входящие в Организацию стран Варшавского договора. Среди них - Польша, Венгрия, Румыния, Албания, Болгария, Чехословакия, ГДР. Входил в этот союз и сам СССР. Всего стран было восемь.

НАТО же сначала включал 12 стран. Позже количество государство расширилось до 16: с 1952 года - Турция, Греция, с 1955-го - Западная Германия, с 1982 года - Испания.

Вся информация об этом представлена ниже.