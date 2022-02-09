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В каких странах когда-то были советские военные базы и где именно за границей сейчас расположены российские войска

Об этом пишет «Лайф»
Советские войска располагались раньше во всему миру: в десяти странах. Сейчас количество заграничных военных баз у России уменьшилось. Подробнее о военном потенциале РФ - в материале.
В каких странах когда-то были советские военные базы и где именно за границей сейчас расположены российские войска

Автор подчёркивает, что зарубежные военные базы позволяют стране приобрести военное преимущество. Благодаря расположению войск в других странах действовать в случае нападения они смогут более оперативно.

В советское время на стороне СССР находились государства, входящие в Организацию стран Варшавского договора. Среди них - Польша, Венгрия, Румыния, Албания, Болгария, Чехословакия, ГДР. Входил в этот союз и сам СССР. Всего стран было восемь.

НАТО же сначала включал 12 стран. Позже количество государство расширилось до 16: с 1952 года - Турция, Греция, с 1955-го - Западная Германия, с 1982 года - Испания.

Вся информация об этом представлена ниже.

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Также в период существования СССР у страны было большое количество союзников, на территории которых располагались советские войска. Это Сирия, Эфиопия, Вьетнам, Ангола, Сомали, Сейшельские острова, Йемен, Куба, Ливия, ГДР.

На сегодняшний день список этот уменьшился. В основном теперь российские военные базы находятся в странах бывшего Советского Союза (кроме Сирии). Среди этих государств - Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Приднестровская Молдавская Республика, Сирия, Таджикистан, Южная Осетия.

Однако в настоящее время РФ ведёт переговоры о возвращении военных баз в такие страны, как Вьетнам, Судан, Египет.

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Источник: Лайф
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