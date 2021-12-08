В каких странах мира сейчас едят мяса больше всего: отвечают учёные

В каких странах мира сейчас едят мяса больше всего: отвечают учёныеВсего таких государств шесть
Учёные в рамках недавнего исследования выяснили, как влияет увеличение ВВП на увеличение потребления мяса и какие страны достигли пика в этом плане. После проведения анализа информации о 35 странах был определён пик потребления мяса - 40 000 долларов ВВП на душу населения. И только шесть стран - Новая Зеландия, Канада, Швейцария, Парагвай, Нигерия, Эфиопия - на данный момент достигли этого пика.
Также в ходе исследования обнаружилось, что среднее количество ежегодно потребляемого человеком мяса увеличилось с 29,5 кг в 2000 году до 34 кг в 2019 году. Наиболее популярным видом мяса является при этом птица (14,7 кг), далее идут свинина (11,1 кг), говядина (6,4 кг).
В 30 из 35 странах наблюдалось увеличение годового потребления мяса птицы на душу населения с 2000 года по 2019 год. Более 20 кг такого мяса ежегодно съедается в Малайзии, России, Перу.
Кроме того, одной из стран-лидеров с точки зрения потребления мяса является Австралия. В 2000 году его годовое потребление равнялось 88,2 кг на душу населения, а в 2019 году - 89,6 кг.