В какой маске понять речь человека сложнее всего

В какой маске понять речь человека сложнее всегоВыяснили американские учёные
В ходе исследования, данные которого опубликованы в журнале Cognitive Research: Principles and Implications, команда учёных сравнила различные виды масок. Среди них была хирургическая маска, хлопковая маска, маска с прозрачной вставкой. Выяснилось, что хуже всего люди воспринимают речь других в последних двух масках.
В эксперименте принимали участие 260 человек с нормальным слухом. Они должны были распознать, какое предложение произносит человек в маске и без неё, причём как без фонового шума, так и с ним.
Все испытуемые при отсутствии фонового шума смогли распознать большую часть того, что произносил человек, причём не важно, в маске он был или нет. При добавлении фонового шума разница оказалась заметна: когда фразы проговаривались в хирургической маске, участники понимали более 50 процентов сказанного, а когда женщина надевала тканевую маску или маску с прозрачной вставкой, то люди распознавали только около 30 процентов.
Авторы исследования также подчеркнули, что прозрачные вставки снижают слышимость сильнее остальных вариантов. Кроме того, они часто запотевают, из-за чего рот говорящего окружающие уже не видят.