В какой маске понять речь человека сложнее всего

В ходе исследования, данные которого опубликованы в журнале Cognitive Research: Principles and Implications, команда учёных сравнила различные виды масок. Среди них была хирургическая маска, хлопковая маска, маска с прозрачной вставкой. Выяснилось, что хуже всего люди воспринимают речь других в последних двух масках.

В эксперименте принимали участие 260 человек с нормальным слухом. Они должны были распознать, какое предложение произносит человек в маске и без неё, причём как без фонового шума, так и с ним.