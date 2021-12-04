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В какой маске понять речь человека сложнее всего

Выяснили американские учёные
В пандемию маска стала обязательным атрибутом каждого. Но все ли виды масок одинаково хорошо позволяют распознавать речь? На этот вопрос в недавнем исследовании ответили учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
В какой маске понять речь человека сложнее всего

В ходе исследования, данные которого опубликованы в журнале Cognitive Research: Principles and Implications, команда учёных сравнила различные виды масок. Среди них была хирургическая маска, хлопковая маска, маска с прозрачной вставкой. Выяснилось, что хуже всего люди воспринимают речь других в последних двух масках.

В эксперименте принимали участие 260 человек с нормальным слухом. Они должны были распознать, какое предложение произносит человек в маске и без неё, причём как без фонового шума, так и с ним.

В какой маске понять речь человека сложнее всего

Все испытуемые при отсутствии фонового шума смогли распознать большую часть того, что произносил человек, причём не важно, в маске он был или нет. При добавлении фонового шума разница оказалась заметна: когда фразы проговаривались в хирургической маске, участники понимали более 50 процентов сказанного, а когда женщина надевала тканевую маску или маску с прозрачной вставкой, то люди распознавали только около 30 процентов.

Авторы исследования также подчеркнули, что прозрачные вставки снижают слышимость сильнее остальных вариантов. Кроме того, они часто запотевают, из-за чего рот говорящего окружающие уже не видят.

Источник: Medical Xpress
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