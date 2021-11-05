В Китае научились создавать новейшие беспилотники из списанных копий советских истребителей

Речь идёт о боевых самолётах J-16, которые являются точной копией советских МиГ-19. Это те самые истребители, которые Китай производил по лицензии СССР с середины 50-х годов XX века.

Последние J-16 списали ещё около 11 лет назад. Но китайские специалисты нашли им применение и в наше время, превратив их в БПЛА.

Что интересно, впервые сообщения о подобном «перерождении» начали появляться ещё в 2013 году. Тогда говорилось о том, что самолёты используют также и в качестве ложных целей для введения в заблуждение ПВО противника.

Отметим, что подобный путь для себя избрали и в США. Американские специалисты ВВС разработали собственный ударный беспилотник QF-16 на основе устаревшего истребителя F-16.