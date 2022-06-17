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В Китае обнаружили потенциально инопланетные космические сигналы

В их источнике лишь предстоит разобраться
Группа учёных из Китая рассказала о потенциально революционном открытии. Они заявили, что радиотелескоп уловил возможные техногенные сигналы внеземного происхождения.
В Китае обнаружили потенциально инопланетные космические сигналы

Это, по мнению специалистов из Поднебесной может указывать на существование технологически развитой инопланетной цивилизации. При этом изначальная заметка на тему, опубликованная в Science and Technology Daily, таинственным образом была удалена.

Сообщается, что узкополосные сигналы-кандидаты, отличавшиеся от всего, что наблюдалось когда-либо ранее, удалось уловить китайским сферическим радиотелескопом с пятисотметровой апертурой. Стоит отметить, что данный инструмент является крупнейшим в мире в своём классе.

Напомним, что ранее, в 2019 году, учёные-астрономы уже замечали узкополосный сигнал. Тогда он был направлен в сторону Земли от Проксимы Центавра.

Источник:Lenta.ru
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