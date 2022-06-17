В Китае обнаружили потенциально инопланетные космические сигналы

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В Китае обнаружили потенциально инопланетные космические сигналыВ их источнике лишь предстоит разобраться
Группа учёных из Китая рассказала о потенциально революционном открытии. Они заявили, что радиотелескоп уловил возможные техногенные сигналы внеземного происхождения.
Это, по мнению специалистов из Поднебесной может указывать на существование технологически развитой инопланетной цивилизации. При этом изначальная заметка на тему, опубликованная в Science and Technology Daily, таинственным образом была удалена.
Сообщается, что узкополосные сигналы-кандидаты, отличавшиеся от всего, что наблюдалось когда-либо ранее, удалось уловить китайским сферическим радиотелескопом с пятисотметровой апертурой. Стоит отметить, что данный инструмент является крупнейшим в мире в своём классе.
Напомним, что ранее, в 2019 году, учёные-астрономы уже замечали узкополосный сигнал. Тогда он был направлен в сторону Земли от Проксимы Центавра.