В Китае определят самые некрасивые здания

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В Китае определят самые некрасивые зданияЭто позволит архитекторам почувствовать ответственность перед обществом за сооружения
Архитектурный сайт archcy.com 11-й год подряд организует конкурс на самые уродливые здания в стране. В нынешнем году среди участников - 87 архитектурных сооружений. Об этом сообщает TJ.
Главная цель конкурса сайта archcy.com - обратить внимание представителей власти Китая на социальную ответственность "архитекторов перед обществом". Ранее, в апреле этого года, Национальная комиссия Китая по развитию и реформам запустила проект, запрещающий возводить "уродливые здания". При этом точного определения этого понятия она не дала. Инициативу поддержали в социальных сетях - так появился хештег #BanningUglyArchitecture.
Разработчики сайта также сотрудничают с лучшими архитектурными критиками и компаниями. В список претендентов на звание самых уродливых зданий вошли отель в форме матрёшки, стеклянный мост "Добро пожаловать в ад" и пр.