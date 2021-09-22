В Китае определят самые некрасивые здания

Главная цель конкурса сайта archcy.com - обратить внимание представителей власти Китая на социальную ответственность "архитекторов перед обществом". Ранее, в апреле этого года, Национальная комиссия Китая по развитию и реформам запустила проект, запрещающий возводить "уродливые здания". При этом точного определения этого понятия она не дала. Инициативу поддержали в социальных сетях - так появился хештег #BanningUglyArchitecture.