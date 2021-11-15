В Китае перечислили российское оружие, которое превосходит аналоги из США

В Китае перечислили российское оружие, которое превосходит аналоги из СШАИм будут оснащены Су-57, Миг-31, Ту-22, Ту-160
На данный момент, пишет автор, гиперзвуковая ракета «Личинка-МД» ещё разрабатывается. В частности, оружие находится на стадии отработки макета и оптимизации. О параметрах ракеты ничего не известно, испытаний тоже ещё не было. Как отмечает газета «Известия», такие ракеты заменят сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-31.
Опирались российские инженеры при создании Су-57, где планируется установить новые ракеты, на несколько пунктов. Важно было, чтобы военный самолёт отличался универсальностью, возможностью осуществления контроля над воздушным пространством в сложных условиях, был способен точно поражать воздушные, наземные и морские цели. Радиус действия модели - 1100-1300 километров, максимальная скорость полёта - 2 Маха. Есть возможность оснастить самолёт двумя ракетами со сверхдальним радиусом действия (могут уничтожать самолёты противника на расстоянии до 400 километров). Всего для Су-57 создали 14 видов оружия.
Как отмечает Ван Янань, главный редактор журнала «Авиационная грамотность», у новых «Личинок-МД» существуют две особенности. Прежде всего, такие ракеты могут размещаться во внутренних бомбовых отсеках самолета Су-57, что сделает машину более скрытной, а также позволит атаковать даже на большой скорости и на дальних дистанциях. Также у новой ракеты будет реактивный двигатель, то есть скорость её станет в пять раз больше скорости звука. Это сократит время, необходимое истребителю для атаки кораблей. Кроме того, самолёт благодаря установке ракет будет иметь большую пробивную способность, сможет приближаться к цели максимально близко.
Ван Янань добавляет, что в планах России - оснащение гиперзвуковым оружием ещё нескольких самолётов. Среди них - Миг-31, Ту-22, Ту-160. На первый планируется поставить гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а на два последних - гиперзвуковые ракеты типа Х-95. Также в стране появились гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард». Всё это позволяет России, по словам автора, превзойти США по гиперзвуковому оружию и иметь возможность нанести удар по Штатам. К тому же система ПВО в Америке сейчас не способна полностью защитить страну от гиперзвуковых атак.