В Китае стали стирать все упоминания о знаменитостях в интернете

Идея борьбы с фан-сообществами в Китае появилась из-за того, что в стране постепенно стали возникать группы поклонников, которые готовы ради кумиров на всё. Подобная одержимость звёздами может доходить до крайностей. Например, в июле арестованы были две девушки, которые повсюду следили за актёром и певцом Ваном Ибом. При этом они даже установили устройство на его автомобиль, чтобы определять его местоположение.

Кроме того, власти в качестве предупреждения или наказания за несоблюдение законов, неподчинение госполитике стали убирать все упоминания о звёздах, включая их личные аккаунты, из интернета. Подобное произошло с актёром Чжан Чжэханем и актрисой Чжао Вэй.

Вместе с тем, подчёркивает автор, китайское правительство собирается не полностью истребить фанатскую культуру, а только получить контроль над ней.