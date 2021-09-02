В Китае стали стирать все упоминания о знаменитостях в интернете

В Китае стали стирать все упоминания о знаменитостях в интернетеЭто связано с попыткой контроля фан-культуры
Китайские власти, утверждает автор материала, начали реализовывать политику борьбы с "фанатской онлайн-культурой". Это стало частью программы, направленной на усиление госконтроля в Сети.
По словам журналиста, будет вестись работа с действиями звёзд в Сети и данными, которые есть о них в интернете. Например, это запрет "рейтингов звёзд", усиление контроля над сообществами фанатов, блокировка неподконтрольных ("нелегальных") фан-сообществ, запрет на побуждение поклонников к потреблению контента или какому-либо действию, ограничения для несовершеннолетних фанатов, регулирование сбора средств (донатов).
Идея борьбы с фан-сообществами в Китае появилась из-за того, что в стране постепенно стали возникать группы поклонников, которые готовы ради кумиров на всё. Подобная одержимость звёздами может доходить до крайностей. Например, в июле арестованы были две девушки, которые повсюду следили за актёром и певцом Ваном Ибом. При этом они даже установили устройство на его автомобиль, чтобы определять его местоположение.
Кроме того, власти в качестве предупреждения или наказания за несоблюдение законов, неподчинение госполитике стали убирать все упоминания о звёздах, включая их личные аккаунты, из интернета. Подобное произошло с актёром Чжан Чжэханем и актрисой Чжао Вэй.
Вместе с тем, подчёркивает автор, китайское правительство собирается не полностью истребить фанатскую культуру, а только получить контроль над ней.