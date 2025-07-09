В космосе вы станете выше

На орбите нашей планеты гравитация очень слаба. В таких условиях тело человека изменяется: увлажняются и расширяются межпозвоночные диски, удлиняется межпозвоночный столб, увеличивается на 2-5 см рост. Заметно это уже в течение первых двух-трёх суток нахождения в космическом пространстве.

Исследование NASA с участием показало, что на МКС у большинства участников в первые дни миссии рост увеличился на 3 см в среднем. Рекордное же значение было у японского астронавта Норисигэ Канаи - 9 см.