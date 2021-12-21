В магазинах товаров для рукоделия обнаружили радиоактивное стекло

Если говорить коротко, то уран и его соединения являются токсичными. Если они попадают в организм человека, то воздействуют на все его клетки и органы. Сначала поражаются почки, также могут возникнуть нарушения в нервной системе, кровеносной. Также ионы урана могут оставаться длительное время (несколько лет) в печени, почках, костной ткани и тканях половых органов. Правда, на самом деле бижутерия может быть опасна в этом смысле лишь при регулярном проглатывании её детьми.

Что же касается радиологии, то основная опасность, исходящая от урана, - это альфа-излучение. Этот вид излучения представляет опасность, если частицы попадут на слизистые, в лёгкие, в желудочно-кишечный тракт. Поэтому в группе риска - те, кто занимается производством уранового стекла.

В целом главной угрозой именно от урановой бижутерии (бисера, бус) считается бета-излучение. Самыми уязвимыми для радиации такого типа являются верхние слои кожи, слизистые, органы кроветворения.

Поэтому всё же важно проверять уровень излучения таких мелких объектов, как бусы или бисер. К тому же они либо постоянно находятся рядом с кожей (так как из них делают украшения), либо могут быть легко проглочены ребёнком.