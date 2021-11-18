В мозге человека обнаружили клетки, которые функционируют как «компас»

Согласно результатам исследования, опубликованным 17 ноября в издании Communications Biology, человеческий мозг имеет клетки, функционирующие как навигатор, а также клетки, работающие наподобие компаса. При этом нейронные механизмы, которые отвечают за передачу сигнала о направлении движения в реальности (физической среде), применяются мозгом и для ориентации в мыслях и идеях.

Команда учёных из Центра исследований разума и мозга (CIMeC) Университета Тренто при помощи магнитно-резонансной томографии обнаружила, что в абстрактном мышлении участвуют особые клетки мозга. Они расположены по большей части в медиальной теменной коре и сигнализируют о направлении движения, подобно нейронам направления головы, хотя движение это происходит только мысленно, а не в физическом плане.