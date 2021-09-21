В общественных местах в Германии появились автоматы с мясными продуктами

В общественных местах в Германии появились автоматы с мясными продуктамиОни пользуются популярностью у жителей
Идея поставить такие устройства дополнительно к обычным прилавкам пришла Свее Маркс, владелице мясного магазина в деревне Вольтерсдорф. На эту мысль натолкнули её дети, которые рассказали, что покупали в таких автоматах продукты. И это новшество оказалось успешным: клиенты смогли приобретать мясо быстро, без очередей и взаимодействия с продавцом. Такой способ покупки стал настолько популярным, что уже через месяц Маркс приобрела ещё два автомата.
Этот автомат спас бизнес владелицы ещё и тем, что люди получили возможность покупать еду по выходным и в праздничные дни (в Германии на выходные и праздники закрывается большая часть магазинов).
Один подобный автомат стоит от 8,5 до 15 тысяч евро (от 730 до 1 миллиона 300 тысяч рублей). Производит такие устройства компания Stüwer.