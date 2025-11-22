В поездах вы никогда не найдёте ремней безопасности. И вот почему

При лобовом ударе машина резко останавливается, а пассажир по инерции движется вперёд. В этом случае ремни безопасности помогают избежать самого страшного. Что касается самолёта, то турбулентности в нём пассажир может удариться о потолок, что опять-таки сдерживают ремни безопасности.

Что касается поезда, то он при ударе мгновенно остановиться не способен. Поэтому главная опасность для человека здесь заключается в деформации конструкций, разрушении элементов интерьера, падении предметов, которые находятся рядом. Ремень безопасности в такой ситуации только помешает.