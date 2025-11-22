Наука и технологии
Опубликовано 22 ноября 2025, 09:00
В поездах вы никогда не найдёте ремней безопасности. И вот почему

Есть несколько причин, почему это невыгодно
В автомобилях и самолётах ремни безопасности всегда предусмотрены, а вот в поездах их нет. С чем это может быть связано?
При лобовом ударе машина резко останавливается, а пассажир по инерции движется вперёд. В этом случае ремни безопасности помогают избежать самого страшного. Что касается самолёта, то турбулентности в нём пассажир может удариться о потолок, что опять-таки сдерживают ремни безопасности.

Что касается поезда, то он при ударе мгновенно остановиться не способен. Поэтому главная опасность для человека здесь заключается в деформации конструкций, разрушении элементов интерьера, падении предметов, которые находятся рядом. Ремень безопасности в такой ситуации только помешает.

Масштабные исследования также показывают, что жёсткая фиксация пассажира в кресле повышает риск получения им травм. В аварийной ситуации человек просто не сможет в таком случае быстро среагировать, увернуться от летящих на него предметов или переместиться в более безопасное место в салоне.

Именно поэтому эксперты для обеспечения безопасности при поездках на поездах рассматривают усовершенствование самого поезда и его конструкций. Так, современные поезда оснащаются экстренными выходами, автоматическими дверями, системой экстренного торможения, пожаротушением, системой видеонаблюдения.