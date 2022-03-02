В России будут заживлять раны при помощи «искусственной паутины»

Преимуществом подобной «паутины» является то, что она очень быстро заживляет раны. Также она способна предотвратить появление шрама на коже.

По словам ведущего научного сотрудника Курчатовского института Владимира Богуша, такой материал можно использовать для заживления абсолютно любых ран. Связано это с тем, что «паутина» стимулирует работу стволовых клеток, которые есть во всех тканях организма.

Помимо этого, «паучий шёлк» отличается прочностью и в то же время лёгкостью. По характеристикам он гораздо лучше всех созданных людьми материалов и к тому же его белки полностью совместимы с человеческим организмом.

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