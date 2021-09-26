В России изобрели новый тип связи без привязки к спутникам и сотовым сетям

В России изобрели новый тип связи без привязки к спутникам и сотовым сетямС помощью него можно передавать информацию на расстоянии 200 километров
Российские специалисты, пишут "Известия", разработали особую систему, которая позволяет людям, находящимся вдали от сотовых сетей и спутников, передавать сообщения. Для этого используются радиоволны короткого диапазона. Сейчас пользователи могут общаться друг с другом, находясь в 200 километрах друг от друга. А вообще максимальное расстояние может составлять 20 тысяч километров - такого результата удалось когда-то достичь советскому радисту Кренкелю.
Пока что инженеры ввели ограничение на количество знаков в сообщении. Максимальное их число может составлять 160 символов. При этом коммуникатор способен передавать данные со скоростью до 120 символов в минуту.
Утверждается, что такая система может быть полезна для обеспечения коммуникации между специалистами, работающими в сложных условиях. Также благодаря новой разработке можно налаживать связь на удалённых автомобильных и железнодорожных трассах, подключать к интернету различное оборудование.
Сейчас технологией заинтересовались представители ОАО "РЖД".