В России изобрели новый тип связи без привязки к спутникам и сотовым сетям

Пока что инженеры ввели ограничение на количество знаков в сообщении. Максимальное их число может составлять 160 символов. При этом коммуникатор способен передавать данные со скоростью до 120 символов в минуту.

Утверждается, что такая система может быть полезна для обеспечения коммуникации между специалистами, работающими в сложных условиях. Также благодаря новой разработке можно налаживать связь на удалённых автомобильных и железнодорожных трассах, подключать к интернету различное оборудование.

Сейчас технологией заинтересовались представители ОАО "РЖД".