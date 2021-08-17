В России хоккеистов будут тренировать с использованием технологии виртуальной реальности

Наука и технологии
Сегодня в 13:21
В России хоккеистов будут тренировать с использованием технологии виртуальной реальностиОб этом сообщают учёные МГУ
Портал "Научная Россия" опубликовал подробности о разработке.
Такая технология, имитирующая процесс игры в хоккей, уже была представлена на одной из международных научных конференций. Система VRPACE - это виртуальная среда, с помощью которой создаётся модель хоккейной площадки. Всего в программе четыре уровня сложности в зависимости от скорости шайб и расстоянием от шайбы до игрока. Сам спортсмен находится во время тренировки на воротах.
Во время виртуальной тренировки технология учитывает скорость реакции спортсмена, его движения, а также считает пропущенные и отбитые шайбы.
Учёные также сообщают, что система помогает автоматизировать определённые навыки, необходимые при реальной игре в хоккей.