В России начнут строить дороги с использованием полиэтилена

В России начнут строить дороги с использованием полиэтиленаТакой метод предложили учёные из Пермского Политеха
Специалисты из Пермского Политеха предложили новый метод, позволяющий использовать пластиковые отходы вместо природного сырья при строительстве дорог. Описан этот метод был в публикации в научном журнале «Химия. Экология. Урбанистика».
Благодаря новой технологии теперь при утилизации пластмассовых отходов можно будет получить материалы для дорожного строительства. Авторы работы также отмечают, что самыми безопасными и экологически чистыми материалами для такой вторичной переработки считаются полиэтилены высокого и низкого давления.
Эксперименты показали, что асфальтобетон с полиэтиленом имеет те же свойства, что и подобный материал с природным сырьём. Помимо этого, производство асфальтобетона с пластиковыми отходами оказывается даже дешевле: на 5-7 процентов. Об этом рассказала заведующая кафедрой «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Лариса Рудакова.