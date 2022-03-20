В России начнут строить дороги с использованием полиэтилена

Специалисты из Пермского Политеха предложили новый метод, позволяющий использовать пластиковые отходы вместо природного сырья при строительстве дорог. Описан этот метод был в публикации в научном журнале «Химия. Экология. Урбанистика».

Благодаря новой технологии теперь при утилизации пластмассовых отходов можно будет получить материалы для дорожного строительства. Авторы работы также отмечают, что самыми безопасными и экологически чистыми материалами для такой вторичной переработки считаются полиэтилены высокого и низкого давления.