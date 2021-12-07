В России начнут сверять собственников жилья при помощи компьютерного наблюдения

Росреестр перечисляет случаи, когда документы на недвижимость необходимо будет поменять. Даже в том случае, если здание соответствует плану. Это касается тех, у кого изменился вид разрешённого использования земельного участка или категория помещения (жилое/нежилое). К примеру, если какое-то строение было перестроено и стало в итоге домом, нужно будет получать разрешение муниципальной администрации на реализацию проекта на участке или же оплачивать штраф (размер - от 10 тысяч рублей).

Помимо этого, с проблемами могут столкнуться те, у кого есть отметка «Временный» в ЕГРН. Согласно закону № 218-ФЗ от 13 июля 2015 года, 1 марта такая реестровая запись станет архивной, а сведения кадастрового учёта об участке будут аннулированы. Это приведёт к тому, что продать, завещать, подарить этот участок будет невозможно.

Если граждане приобрели квартиру до 1998 года, то для того чтобы продать квартиру либо вступить в наследство доли, им придётся вносить данные о собственной квартире и её собственниках в ЕГРН.

Ещё один момент, когда потребуется переоформление документов, - при перепланировке квартиры. Необходимо сообщить через МФЦ в Росреестр обо всех изменениях, иначе в ЕГРН может появиться отметка, из-за которой до оформления всех изменений в реестре нельзя будет проводить сделку с квартирой.