В России нашли способ вычислять и штрафовать тех, кто тайно сдаёт в аренду квартиры и комнаты

С недавнего времени информацию о жильцах работникам ФНС стали напрямую передавать управляющие компании (УК) домов и поставщики природного газа. Это позволяет налоговой быстрее находить тех, кто сдаёт квартиры либо комнаты без официального оформления.

Подобный случай произошёл этой осенью с москвичкой Натальей Николаевной. Она несколько лет назад стала сдавать квартиру жильцам, но без уплаты налогов. Недавно она получила из ФНС уведомление, где говорилось, что её долг за 2020 год составляет 54 600 рублей (сумма налогов с доходов, которые были получены женщиной от сдачи жилья). После обращения в налоговую службу и подачи заявления с просьбой разобраться в ситуации Наталья Николаевна спустя месяц получила новое письмо, где сумма долга увеличилась на 21 840 рублей (штраф за неуплату долга). Затем гражданка вновь пришла в налоговую, где ей объяснили, что информацию обо всём получили от управляющих компаний и от банка. В результате женщина оплатила налоговую квитанцию, а с управляющей компанией договорилась о рассрочке суммы долга. Также официальный договор был подписан между ней и жильцами квартиры (арендаторами).