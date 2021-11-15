В России нашли способ вычислять и штрафовать тех, кто тайно сдаёт в аренду квартиры и комнаты

В России нашли способ вычислять и штрафовать тех, кто тайно сдаёт в аренду квартиры и комнатыЭтим занимается Федеральная налоговая служба
С недавнего времени информацию о жильцах работникам ФНС стали напрямую передавать управляющие компании (УК) домов и поставщики природного газа. Это позволяет налоговой быстрее находить тех, кто сдаёт квартиры либо комнаты без официального оформления.
Подобный случай произошёл этой осенью с москвичкой Натальей Николаевной. Она несколько лет назад стала сдавать квартиру жильцам, но без уплаты налогов. Недавно она получила из ФНС уведомление, где говорилось, что её долг за 2020 год составляет 54 600 рублей (сумма налогов с доходов, которые были получены женщиной от сдачи жилья). После обращения в налоговую службу и подачи заявления с просьбой разобраться в ситуации Наталья Николаевна спустя месяц получила новое письмо, где сумма долга увеличилась на 21 840 рублей (штраф за неуплату долга). Затем гражданка вновь пришла в налоговую, где ей объяснили, что информацию обо всём получили от управляющих компаний и от банка. В результате женщина оплатила налоговую квитанцию, а с управляющей компанией договорилась о рассрочке суммы долга. Также официальный договор был подписан между ней и жильцами квартиры (арендаторами).
Дмитрий Шагин, адвокат Межрегиональной коллегии Москвы, отмечает, что подобные ситуации стали возникать и в других городах, помимо Москвы. Бывает, что управляющие компании самостоятельно сообщают ФНС о большом расходе коммунальных ресурсов в квартирах, где никто не зарегистрирован. После этого налоговая запрашивает у банка данные о доходах и начисляет необходимые штрафы и налоги.
А если человек действительно время от времени живёт в одной из двух своих квартир, то это, по словам старшего юриста компании «Европейский дом права» Залимхана Магомедова, необходимо доказать - при помощи информации «о поступлениях либо расходах (переводах) проверяемого лица».
Почему же управляющие компании сами стали сотрудничать с ФНС? По мнению начальника участка в ГБУ «Жилищник», это вызвано тем, что с начала пандемии количество тех, кто не оплачивает коммунальные услуги, стало расти. И передача информации в налоговую - один из способов заставить хозяев квартир «закрыть» образовавшийся долг.