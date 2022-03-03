В России научились замерять «рабочую память» школьников

Над разработкой нового теста трудились специалисты лаборатории когнитивных исследований и психогенетики ТГУ (Томского государственного университета) вместе с коллегами из других стран. Оценивать этот тест призван так называемую рабочую память, то есть такую память, которая помогает на короткий срок сохранить информацию, необходимую для выполнения задания.

При выполнении теста ребёнку нужно сделать одно простое задание. Оно заключается в том, что ему нужно сконцентрироваться на персонажах мультфильма Джеке и Джилл и запоминать положение мяча, который Джек держит в руке.