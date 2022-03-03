В России научились замерять «рабочую память» школьников

В России научились замерять «рабочую память» школьниковДля этого разработали специальный тест
Над разработкой нового теста трудились специалисты лаборатории когнитивных исследований и психогенетики ТГУ (Томского государственного университета) вместе с коллегами из других стран. Оценивать этот тест призван так называемую рабочую память, то есть такую память, которая помогает на короткий срок сохранить информацию, необходимую для выполнения задания.
При выполнении теста ребёнку нужно сделать одно простое задание. Оно заключается в том, что ему нужно сконцентрироваться на персонажах мультфильма Джеке и Джилл и запоминать положение мяча, который Джек держит в руке.
По словам профессора психологии Даниэла Мюллензифена, такой метод тестирования действительно является очень эффективным. Это подтверждено масштабными экспериментами.
Учёные отмечают, что данный тест подходит для определения школьников, которые имеют способности к предметам, связанным с наукой, технологиями, математикой, инженерией и пр.
Кроме того, тест рабочей памяти показывает связь между этим видом памяти и креативностью, пространственными способностями, гиперактивностью, различными психологическими особенностями ребёнка или взрослого.
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