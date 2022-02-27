В России разработали новый эффективный метод очистки почвы от загрязнений

В России разработали новый эффективный метод очистки почвы от загрязненийОб этом сообщили учёные Пермского Политеха
Специалисты из Пермского Политеха отмечают, что помочь в очистке почвы могут отходы содового производства. Кроме того, подобная разработка позволит утилизировать некоторые отходы. Результаты исследования были опубликованы в издании E3S Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference «Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering» (ERSME-2020).
По словам кандидата технических наук и доцента кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Елены Калининой, по большей части именно из-за тяжёлых металлов и нефтепродуктов загрязняются почвы городских территорий, закрытых промышленных предприятий и мест, находящихся рядом с автомобильными дорогами и выведенных из списка санитарно-защитных зон. Для их очистки можно использовать отходы содового производства.
Для оценки эффективности нового метода был проведён ряд экспериментов. Они показали, что подобные отходы действительно способны очищать почвы указанных выше территорий. Кроме того, выяснилось, что на территории, которая была выведена из состава санитарно-защитной зоны нефтеперерабатывающего предприятия, использование отходов (шламов) улучшает плодородие почвы. Подобное наблюдалось после внесения в почву 1-3 граммов отходов на 1 килограмм земли.
Также было обнаружено, что самыми безопасными являются шламы, размер частиц которых составляет меньше 0,1 миллиметров.