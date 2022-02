В России разработали новый эффективный метод очистки почвы от загрязнений

Специалисты из Пермского Политеха отмечают, что помочь в очистке почвы могут отходы содового производства. Кроме того, подобная разработка позволит утилизировать некоторые отходы. Результаты исследования были опубликованы в издании E3S Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference «Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering» (ERSME-2020).

По словам кандидата технических наук и доцента кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Елены Калининой, по большей части именно из-за тяжёлых металлов и нефтепродуктов загрязняются почвы городских территорий, закрытых промышленных предприятий и мест, находящихся рядом с автомобильными дорогами и выведенных из списка санитарно-защитных зон. Для их очистки можно использовать отходы содового производства.