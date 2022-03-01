В России разработали робота-шахматиста

Состоит устройство из двух частей. Это блок управления и манипулятор. Кроме того, робот оснащён видеокамерой, снимающей саму игру. Выполняет все ходы робот благодаря нейросети Stockfish, а за перемещение шахматных фигур у него отвечают оригинальные алгоритмы.

На данный момент, по словам экспертов, победить робота никому из его разработчиков не удалось. Также инженеры планируют добавить в устройство голосовой модуль. Благодаря этому игроки смогут разговаривать с роботом в процессе игры.