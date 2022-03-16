В России создали эффективную систему защиты от кибератак

Разработана была новая система благодаря созданию большой базы знаний. В неё вошли и сценарии кибератак, и специальные наборы защитных реакций на это. Также специалисты использовали механизмы искусственного интеллекта, поэтому наиболее подходящие сценарии выбираются тоже автоматически.

Эффективность новой разработки была доказана при помощи математического моделирования.

Учёные считают, что использоваться такая система может в сфере энергетики и производства.