В России создали эффективную систему защиты от кибератак

В России создали эффективную систему защиты от кибератакОна работает наподобие иммунитета
Санкт-петербургские учёные создали способ защиты от кибератак на базе иммунизации информационной инфраструктуры. Другими словами, теперь у компьютера будет особый «иммунитет». В ответ на запрещённое действие система будет давать ответ, благодаря которому будет устраняться или минимизироваться ущерб, нанесённый компьютеру. Опубликованы все результаты исследования в журнале Symmetry.
Разработана была новая система благодаря созданию большой базы знаний. В неё вошли и сценарии кибератак, и специальные наборы защитных реакций на это. Также специалисты использовали механизмы искусственного интеллекта, поэтому наиболее подходящие сценарии выбираются тоже автоматически.
Эффективность новой разработки была доказана при помощи математического моделирования.
Учёные считают, что использоваться такая система может в сфере энергетики и производства.