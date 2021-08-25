В России создали метод лечения побочного эффекта химио- и лучевой терапии

Исследователи Крымского федерального университета открыли способ лечения орального мукозита, который часто встречается у пациентов после химиотерапии и лучевой терапии. Заболевание представляет собой поражение слизистой рта, глотки, пищевода и ЖКТ в виде эрозий и язв. В целом такой побочный эффект, подчёркивает специалист, негативно влияет на результаты лечения рака и на качество жизни человека. Для его предотвращения учёные стали применять витамин B17.

Этот витамин содержится в самых разных продуктах. Например, в семенах, бобовые, орехах, фруктах, корнеплодах, листьях растений, проростках пшеницы. Для лечения последствий терапии у онкопациентов он будет использоваться для промывания слизистой. Вместе с этой процедурой будет проводиться санация полости рта и промывание слизистой оболочки.