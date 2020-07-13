В России создали новейший легкий военный броневик "Стрела"

Судя по имеющимся данным, боевая машина была создана в инициативном порядке и максимально быстро силами “Военно-промышленной компании”. При этом прямо сейчас у компании имеется полноценный прототип броневика.

Официальные характеристики устройства следующие: масса боевой машины составляет 4,7 тонны, имеется достаточно неплохой уровень защиты в виде брони, обеспечивающей ему баллистическую защиту второго класса. Стоит отметить, что по заявлениям экспертов, именно вес транспортного средства позволяет транспортировать его на внешней подвеске многоцелевого вертолета Ми-8.

Самая компания-разработчик уже сообщила, что на данный момент российская армия не имеет легких бронемашин, обладающих возможностями “Стрелы”.