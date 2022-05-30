Наука и технологии
Сегодня в 12:30
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В России создали свою систему предупреждения столкновения самолётов

Вместо американской
Генеральный директор компании «Навигатор» сообщил, что в России создали первую отечественную систему предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ). Она предназначена для всех типов Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21 и других.
В России создали свою систему предупреждения столкновения самолётов

Как рассказал гендиректор Сергей Бабуров, система предупреждает самолёты, выдаёт сигнал в автопилот для уклонения от столкновения. Также у неё есть режим гибридного наблюдения, то есть наблюдения за воздушной обстановкой в пассивном режиме и активной антенны, которая передаёт информацию другим воздушным судам о своём местонахождении.

Ранее в России использовалась система TCAS американской компании Collins. Бабуров отметил, что это сложная система, которую американцы разрабатывали десятилетиями. Утверждается, что российские специалисты тоже потратили много времени на СПСВ.

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