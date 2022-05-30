В России создали свою систему предупреждения столкновения самолётов

Как рассказал гендиректор Сергей Бабуров, система предупреждает самолёты, выдаёт сигнал в автопилот для уклонения от столкновения. Также у неё есть режим гибридного наблюдения, то есть наблюдения за воздушной обстановкой в пассивном режиме и активной антенны, которая передаёт информацию другим воздушным судам о своём местонахождении.

Ранее в России использовалась система TCAS американской компании Collins. Бабуров отметил, что это сложная система, которую американцы разрабатывали десятилетиями. Утверждается, что российские специалисты тоже потратили много времени на СПСВ.