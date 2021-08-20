В России создали устройство для отслеживания формирования тромбов в сосудах

Автор материала напомнил, что заболевания сердца - главная причина смерти людей во всех странах мира. Иногда при снижении скорости передачи крови по сосудам в них начинают образовываться сгустки этой крови - тромбы. Впоследствии они способны спровоцировать ишемическую болезнь сердца и гибель сердечных тканей. Для выявления таких тромбов ещё на ранних этапах учёные разработали особое устройство.

Прибор способен следить за процессом прикрепления тромбоцитов к белковому "каркасу" тромба - фибриногену. Экспериментальные тесты проводились на девяти добровольцах в возрасте от 30 до 55 лет.