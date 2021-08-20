В России создали устройство для отслеживания формирования тромбов в сосудах

В России создали устройство для отслеживания формирования тромбов в сосудахЭто поможет пациентам в будущем избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний
Автор материала напомнил, что заболевания сердца - главная причина смерти людей во всех странах мира. Иногда при снижении скорости передачи крови по сосудам в них начинают образовываться сгустки этой крови - тромбы. Впоследствии они способны спровоцировать ишемическую болезнь сердца и гибель сердечных тканей. Для выявления таких тромбов ещё на ранних этапах учёные разработали особое устройство.
Прибор способен следить за процессом прикрепления тромбоцитов к белковому "каркасу" тромба - фибриногену. Экспериментальные тесты проводились на девяти добровольцах в возрасте от 30 до 55 лет.
Учёные отмечают, что сам анализ происходит автоматически и занимает максимум 10-15 минут. Это позволит использовать разработку в разных ситуациях: например, при инфарктах, ишемической болезни сердца и пр.
По итогам тестирования стало ясно, что данное устройство эффективно находит будущий сгусток крови.
Руководитель проекта Зуфар Габбасов отмечает, что в ближайшее время планируется как можно более подробно изучить формирование тромбов и нарушения активации фактора фон Виллебранда у людей, которые столкнулись с ишемической болезнью сердца в раннем возрасте.