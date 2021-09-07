В России создан препарат, повышающий эффективность лечения хронических заболеваний кишечника

Специалисты отмечают, что сейчас во всём мире от таких хронических заболеваний, как язвенный колит и болезнь Крона, страдают более 23 миллионов пациентов. Ежегодно эти диагнозы ставят всё большему числу людей. Хотя в России точной статистики по ним нет, считается, что в европейской части страны показатели примерно соответствуют тем, что характерны для центральной Европы. Это 14 выявленных случаев на каждые 100 тысяч человек. Однако чаще всего в РФ эти болезни встречаются в тяжёлой форме, с большим числом осложнений и высокой степенью смертельного исхода.

Заведующий кафедрой технологии химико-фармацевтических и косметических средств РХТУ Андрей Кусков рассказывает, что до сих пор нет методов, которые бы помогли излечить эти хронические заболевания или предупредить их появление. Однако существуют активные лекарственные вещества, на основе которых и был произведён новый препарат. Он будет направлен на высвобождение активного вещества в организме.