В России создан препарат, повышающий эффективность лечения хронических заболеваний кишечника

В России создан препарат, повышающий эффективность лечения хронических заболеваний кишечникаОн поможет при болезни Крона и язвенном колите
Специалисты отмечают, что сейчас во всём мире от таких хронических заболеваний, как язвенный колит и болезнь Крона, страдают более 23 миллионов пациентов. Ежегодно эти диагнозы ставят всё большему числу людей. Хотя в России точной статистики по ним нет, считается, что в европейской части страны показатели примерно соответствуют тем, что характерны для центральной Европы. Это 14 выявленных случаев на каждые 100 тысяч человек. Однако чаще всего в РФ эти болезни встречаются в тяжёлой форме, с большим числом осложнений и высокой степенью смертельного исхода.
Заведующий кафедрой технологии химико-фармацевтических и косметических средств РХТУ Андрей Кусков рассказывает, что до сих пор нет методов, которые бы помогли излечить эти хронические заболевания или предупредить их появление. Однако существуют активные лекарственные вещества, на основе которых и был произведён новый препарат. Он будет направлен на высвобождение активного вещества в организме.
Исследователи для создания лекарства соединили биополимер и фармсубстанцию (активное вещество), поместив всё в растворимые в кишечнике капсулы. По словам Андрея Кускова, это и стало новшеством в произведённой технологии.
На данный момент уже проведены эксперименты с помещением лекарств в кислую и щелочную среду (имитация желудочной и кишечной среды соответственно). Выяснилось, что активное вещество начинает выделяться именно в кишечнике. Скорость этого процесса можно контролировать, меняя параметры сочетания "биополимер и активное вещество". Также учёным ещё предстоит провести новые опыты, чтобы понять, не станет ли кишечник раздражённым при использовании биополимера.
Эксперты рассчитывают на то, что в будущем им удастся перейти к доклиническим испытаниям, а на основе результатов исследований получится разработать совершенно новое средство для лечения хронических неинфекционных болезней кишечника.