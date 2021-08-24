В России создали мобильное приложение, определяющее пневмонию

В основе нового приложения, по словам представителей университета, лежит искусственный интеллект, машинное обучение и глубокие нейронные сети. Это значит, что в самом начале в систему вводится список диагнозов, а затем она автоматически анализирует данные на снимках, определяет степень поражения лёгких и устанавливает диагноз.

Исследователи подчёркивают, что главное преимущество новой разработки перед остальными - точность распознавания снимков. Это может помочь и молодым медикам. Вместе с тем создатели приложения утверждают, что полноценно заменять врачей такое приложение не сможет - оно будет лишь их "помощником".