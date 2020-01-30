В смартфоны добавят эмодзи с трансгендерами

Так, помимо достаточно предсказуемых транссексуального флага и эмблемы, среди новых эмодзи также появятся обновления для некоторых уже существующих смайлов. Например, гендерно-нейтральный вариант Mx Claus или же мужчина и гендерно-нейтральный человек в вуали. Также в рамках свежего обновления, должны появиться эмодзи, изображающие женщину и гендерно-нейтрального человека в смокинге, а также нейтрального по половому признаку человека с ребенком на руках.