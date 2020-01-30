Наука и технологии
Сегодня 10:24
В смартфоны добавят эмодзи с трансгендерами
Уже в 2020 году
В сети появилась информация о том, какие именно смайлики консорциум Unicode добавит во все современные смартфоны в 2020 году. Среди пузырькового чая и ниндзя, в устройствах появится также целая пачка новых эмодзи, связанных с транссексуалами.
Так, помимо достаточно предсказуемых транссексуального флага и эмблемы, среди новых эмодзи также появятся обновления для некоторых уже существующих смайлов. Например, гендерно-нейтральный вариант Mx Claus или же мужчина и гендерно-нейтральный человек в вуали. Также в рамках свежего обновления, должны появиться эмодзи, изображающие женщину и гендерно-нейтрального человека в смокинге, а также нейтрального по половому признаку человека с ребенком на руках.
В зарубежных СМИ признали, что добавление всех этих смайликов — это последний шаг, предоставивший ЛГБТ-сообществу равноправия в в плоскости эмодзи, которые достаточно часто используются во время интернет-общения по всему миру.